Первый снегопад во Владимире создал серьёзные проблемы для автолюбителей. За несколько утренних...

Первый снегопад во Владимире создал серьёзные проблемы для автолюбителей.За несколько утренних часов произошло 13 аварий. В соцсетях появляются новые фото и видео. Если кто-то ещё не успел перейти на зимнюю резину, сейчас самое время это сделать - в ближайшие дни будет гололедица. Водителям нужно быть внимательнее - соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Сложности возникли и у общественного транспорта.(Кадры: ТГК AlexAutoLive | Александров, Пресс-служба администрации Владимира))