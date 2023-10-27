Любовь Успенская – одна из немногих великовозрастных артисток российской эстрады, которые любят носить откровенные наряды.

Любовь Успенская – одна из немногих великовозрастных артисток российской эстрады, которые любят носить откровенные наряды.Обычно с возрастом и мужчины, и женщины предпочитают более сдержанные наряды. Кто-то со временем меняет стиль, желая скрыть изъяны в фигуре, а кто-то просто понимает, что такая одежда просто не соответствует цифрам в паспорте. Но Любовь Успенская рассуждает по-другому. Она носит откровенные наряды, вопреки предрассудкам. Видимо, потому что хочет подчеркнуть свою идеальную фигуру, достигнутую в том числе благодаря пластическим операциям.Сексолог и ментор Зина Гарт объяснила стремление Любови Успенской и других российских артисток (в частности, Ларисы Долиной) надевать короткие платья и юбки, щеголять в нарядах с глубоким декольте. По мнению эксперта, такие певицы стремятся подчеркнуть свою сексуальность, поскольку понимают: выглядят они потрясающе для своего возраста.Однако сексолог отмечает: из-за желания одеваться откровеннее69-летняя Любовь Успенская потеряла часть поклонников, но с годами ее миссия стала трансформироваться. "Они вдохновляют сотни тысяч женщин их возраста следить за собой", – цитируют эксперта "Страсти". И такое стремление королевы шансона нельзя не оценить по достоинству.