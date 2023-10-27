Самые популярные мифы о проведении процедуры банкротства развеяла арбитражный управляющий Людмила...

Самые популярные мифы о проведении процедуры банкротства развеяла арбитражный управляющий Людмила Шульпина из Владимира.Какие ошибочные утверждения, связанные с проведением процедуры банкротства, до сих пор внушают людям недоверие, но являются безосновательными?И насколько эта процедура безопасна?Самые популярные мифы о проведении процедуры банкротства в интервью "Вестей" развеяла арбитражный управляющий Людмила Шульпина.