Падение составило 19% по сравнению с 2022 годом.

В России упали продажи лапши быстрого питания, консервов и тушенки за последний год. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".Падение составило 19% по сравнению с 2022 годом. Средняя цена лапши быстрого приготовления увеличилась на 13% и показала значения в 65 рублей."Средняя цена на сухой паек в октябре 2023 года – 835 рублей. Средняя цена упала на 4%, продажи упали на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", – отмечается в сообщении.Консервы в среднем подорожали на 8%, однако продажи снизились на 21%. Средняя цена на тушенку увеличилась на 9%, а продажи упали на 8%.Всего было изучено свыше 51 миллиарда кассовых чеков.