Высокопоставленный чиновник во Владимирской области превратил госслужбу в доходное место. Во...

Высокопоставленный чиновник во Владимирской области превратил госслужбу в "доходное место".Во Владимире вынесли приговор Григорию Вишневскому, экс-куратору социального блока региона. Бывший врио заместителя губернатора решением Ленинского районного суда за взятки отправится в колонию строгого режима. Никита Тарбеев расскажет подробности.Пятнадцатое ноября 21-го. Григорий Вишневский выходит из недешевого ресторана "Круча" в компании руководителя строительной фирмы "Градиал" и папки, в которой четыреста тысяч рублей- чек "выше среднего". Их уже ждут...- Вам известно, что это за денежные средства?- Я не знаю, о чем вы вообще...И этой линии бывший врио заместителя экс-губернатора Владимира Сипягина придерживался все два года, пока шли следствие и судебный процесс. Остался верен ей и на финальном заседании.Григорий Вишневский, осужденный:- Во первых никто меня не брал с папкой вы ведь там, наверное, не присутствовали...///Ни одного видеокадра или же фотокадра вы не найдете, где бы была зафиксирована мне передача денежных средств. Это абсолютная провокация, абсолютная.- То есть вы денег не брали во всех четырех случаях? Так?- Сто процентов, сто процентов - нет.А вот видео из ресторана, которое следователи пока не демонстрировали- на нем то, что происходило сразу после ужина, в гардеробе. Вот папка подрядчика - в ней плата за отказ от штрафных санкций- те самые четыреста тысяч. Сверху Вишневский кладет свою папочку, а потом забирает обе... Но делает это действительно "незаметненько". Всего экс-чиновник обвинялся в трех эпизодах со взятками.Еще сто пятьдесят тысяч рублей Вишневский получил от директора спорткомплекса Торпедо- за личную протекцию и восемьдесят тысяч от подрядчика, построившего дом с лишними этажами в Коммунаре. Четвёртый эпизод- банальное мошенничество: представитель еще одной фирмы вынужден был сдать Вишневскому 150 тысяч на благотворительность. Брал, впрочем, не только деньгами.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- Взятки получались Вишневским, как в виде денег, так и в виде услуг имущественного характера, в частности по его инициативе был оплачен авиаперелет его знакомой по маршруту Оренбург-Москва и обратно, аренда микроавтобуса, а так же непосредственно само проживание Вишневского в гостинице, в Москве.И вот приговор- срок в десять лет и штраф в семь миллионов рублей. Сам подсудимый, естественно, не согласен.Григорий Вишневский, осужденный:- Судебное решение абсолютно предвзятое, продиктованное безусловной матрицей обвинения, которая была заложена...За два года в СИЗО Вишневский, похоже, соскучился по вниманию прессы- даже за решеткой он волнуется о благе жителей Владимирской области.- Ситуация глобально ухудшилась с моим уходом. Я не буду говорить так нескромно, имея в виду, что это касалось только меня, но я вас уверяю, что был бы я на сегодняшний день , многих бы проблем социально-экономических не было.Свои личные экономические проблемы чиновник действительно "решал эффективно".Судебные приставы берут его пОд руки, но Вишневский уже вошел в роль и начинает делиться с журналистами своими законотворческими идеями.Григорий Вишневский, осужденный:- Да, сейчас пойду... Я считаю, что это просто необходимо на законодательном уровне как минимум начать с того, что беременным запрещено по закону находиться в тюрьме. Всем здоровья, благополучия. Отдохнем и вновь воспрянем!Отдыхать Григорию Николаевичу предстоит в колонии строгого режима, за вычетом времени, проведенного в СИЗО, в течение ближайших восьми лет.Никита Тарбеев, Александр Чунаев