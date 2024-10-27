Более 40 самовольных подключений совершены повторно.

Самовольные подключения к электросетям выявили владимирские энергетики. За 9 месяцев 2024 года их обнаружили 75, причем 40 из них были совершены повторно.Энергетики напоминают, что самовольные подключения не только незаконны, но и опасны. Кустарные врезки приводят к скачкам напряжения, увеличивают риск пожаров и несчастных случаев.Больше всего нарушений обнаружили в Александровском, Петушинском и Судогодском районах.Физическим лицам по статье 7.19 КоАП РФ грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей.Должностных лиц могут оштрафовать от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от года до двух лет. За повторное правонарушение грозит штраф от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет.Юридическим лицам грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей, при повторе — от 200 до 300 тысяч рублей.