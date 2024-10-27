Кайли Дженнер открыто высказалась о трудностях раннего материнства. Звезда реалити-шоустала мамой в 19 лет, когда родила свою первую дочь Сторми.

Кайли Дженнер открыто высказалась о трудностях раннего материнства. Звезда реалити-шоустала мамой в 19 лет, когда родила свою первую дочь Сторми.В интервью журналу Elle Кайли поделилась своим опытом, который оказался непростым. "Я забеременела в 19. Это было настоящим шоком для меня. Я наблюдала за тем, как меняется мое тело: новые растяжки и изменения, которых я раньше не испытывала", — рассказала Дженнер.Кайли также затронула тему послеродовой депрессии, с которой ей пришлось столкнуться. "Я чувствовала себя на автопилоте. К счастью, моя мама, подруги и сестры были рядом и поддерживали меня", — призналась она.Несколько лет спустя у Кайли и ее бывшего партнера Трэвиса Скотта родился сын Эйр. Таким образом, Дженнер посвятила значительную часть своей жизни материнству. Несмотря на свои молодые годы, она демонстрирует пример ответственного родительства и активно делится своим опытом с поклонниками.Кайли отметила, что материнство не помешало ей оставаться частью модной индустрии. "Я родила достаточно давно. Первая часть моего двадцатилетия прошла в беременностях и материнстве, изучении своего стиля", — рассказала она. Однако после рождения детей ей понадобилось время, чтобы вернуться к привычной жизни. "Мне потребовался год, чтобы снова почувствовать себя собой", — добавила она.Кроме того, Кайли подчеркнула важность защиты своих детей от социальных сетей. Она старается оградить их от публичности и делится личными моментами только по своему желанию. "Когда я публикую что-то личное, хочу, чтобы это исходило от меня или их отца. Я сделаю все возможное, чтобы они были защищены от соцсетей", — заключила Кайли.