Начались съемки новой комедии Старый орел, в которой главные роли исполняют Павел Деревянко и Надежда Михалкова. Этот проект обещает стать ярким событием в мире кино, поскольку действие фильма разворачивается в живописной Северной Осетии.

Начались съемки новой комедии "Старый орел", в которой главные роли исполняют Павел Деревянко и Надежда Михалкова. Этот проект обещает стать ярким событием в мире кино, поскольку действие фильма разворачивается в живописной Северной Осетии.Сюжет ленты сосредоточен вокруг осетинского деда Батраза Зелимхановича, который ведет уединенный образ жизни в старом горном селе. Вскоре к нему приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить о планах по ликвидации села.Чиновник считает, что "один человек — не административная единица", и пытается убедить деда переехать в город. Однако Батраз не собирается покидать родные места. Вдохновившись заметкой о популярных альпийских поселениях, он решает преобразовать свое село в экодеревню. В этом начинании ему помогают дети и внуки.Режиссером фильма выступает Мурад Ногмов, для которого это дебютная работа в кино. Он отметил, что "Старый орел" — это лирическая комедия, наполненная искренностью и без лишнего пафоса. "В фильме есть и смех, и слезы, и ностальгия. Мы смотрим на трудности главного героя через призму иронии и загадочного юмора", — добавил Ногмов.Павел Деревянко, исполняющий одну из ключевых ролей, поделился своими впечатлениями о проекте: «Это фильм о семье, о близких, об уважении к традициям и любви к родине. Сценарий меня очень тронул, а место съемок просто великолепно — Северная Осетия поражает своей красотой».Также в ленте участвуют актеры Павел Левкин, Михаил Шульц и Дмитрий Ткаченко. Исполнитель главной роли Алик Караев подчеркнул важность темы: "Фильм рассказывает о человеке, который стремится воссоздать то прекрасное, что было в его детстве. Никто не может долго оставаться в одиночестве, независимо от условий жизни".