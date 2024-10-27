Мы уже обсуждали взрослых персонажей советского кино. Теперь давайте заглянем в мир подростков, которые запомнились нам из фильмов той эпохи.

Мы уже обсуждали взрослых персонажей советского кино. Теперь давайте заглянем в мир подростков, которые запомнились нам из фильмов той эпохи.Правила остаются прежними: мы предоставим вам фотографии персонажей, а ваша задача — угадать название фильма, в котором они снялись. Это будет увлекательное путешествие по воспоминаниям и ностальгии.