Новая партия вакцин поступила во Владимирскую область. 2 150 – против кори, краснухи и паротита. 253 000 – от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона. От кори, краснухи и паротита

Новая партия вакцин поступила во Владимирскую область. 2 150 – против кори, краснухи и паротита. 253 000 – от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона. От кори, краснухи и паротита будут вакцинировать детей. Эта партия не последняя, еще одна поступит в конце ноября. Большинство вакцин для гриппа предназначены для взрослых: – Совигрипп (трехвалентная