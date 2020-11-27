Продлён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке.

Как сообщает администрация Владимирской области, до 29 декабря деятельность фуд-кортов разрешается только при соблюдении социальной дистанции, посадки из расчёта 4 квадратных метра на человека, заполняемости не более 50% с понедельника по пятницу и 30% в субботу и воскресенье., до 29 декабря продлён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов и караоке.До этого же дня продлён запрет нахождения детей младше 16 лет в ТЦ без родителей.До 15 декабря приостановлена деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат«Как и прежде, допускается функционирование развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров», - подчеркнули в пресс-службе Белого дома.Изменения вступят в силу с момента опубликования Указа.