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<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2020-koronavirus-v-rossii-postavil-novyj-rekord-bolee-27-tysyach-zarazhennyx-za-sutki.html" target="_blank">Коронавирус в России поставил новый рекорд: более 27 тысяч зараженных за сутки</a> - Ситуация с коронавирусом в России обострилась. За сутки инфекцию подхватили 27 543 человека.