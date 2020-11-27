Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл секретные данные, которые белорусский КГБ добыл в Европе. Речь идет о переговорах глав европейских МИД перед выборами президента Молдавии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл секретные данные, которые белорусский КГБ добыл в Европе. Речь идет о переговорах глав европейских МИД перед выборами президента Молдавии.Благодаря Александру Лукашенко стало понятно, о чем говорят партнеры из Евросоюза и США. Информацию получили в КГБ Белоруссии.В переговорах шла речь о том, чтобы ослабить влияние Москвы на Украине и в Молдове и способствовать перетягиванию этих стран на сторону Североатлантического альянса."Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдовы… В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции", – процитировал европейских и американских партнеров Александр Лукашенко.Также участники беседы упомянули "Восточное партнерство". По их мнению, Украину и Молдову можно заинтересовать этим, чтобы переманить к себе. Также стороны надеются, что протесты в Белоруссию помогут ослабить Москву, пишетЧто касается действий США, то, судя по разговору, они хотят свергнуть ее или хотя бы ограничить власть. В самой России США хотят увеличить власть на местах и ограничить центральные полномочия. Министры иностранных дел каких европейских стран разговаривали между собой, не известно. Однако вектор их работы теперь стал ясен.Ранее "Дни.ру" писали, что при новой Конституции.