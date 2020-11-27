Днем 26 ноября состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время переговоров глава республики дал понять, что не собирается уходить с поста в ближайшее время.

Днем 26 ноября состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Во время переговоров глава республики дал понять, что не собирается уходить с поста в ближайшее время.Политический обозреватель Дмитрий Дризе обратил внимание, что Сергей Лавров вел себя очень серьезно во время встречи. С его стороны не было ни улыбок, ни одобрительных кивков.По словам эксперта, Александр Лукашенко ответил отказом на предложение Москвы уйти по-хорошему. Президент не собирается проводить референдум по поправкам в Конституцию республики."Чем же ответит Москва?", – задался вопросом Дризе.Отметим, что во время переговоров Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сблизиться с Россией. Президент отметил, что .Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская сообщила, что все сделки и соглашения, заключенные Александром Лукашенко с Кремлем, будут пересмотрены новом правительством.Напомним, каждое воскресенье в республике проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей аннулировать результаты выборов президента Белоруссии и объявить о новом голосовании.Кроме того, они настаивают на освобождении политзаключенных и привлечении к ответственности всех силовиков и чиновников, причастных к насилию в отношении мирных демонстрантов.