В 2020 году количество подключений этих тарифных планов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза.

Линейку тарифов «Технологии выгоды», объединяющую интернет, мобильную связь и видеосервис Wink, с момента начала продаж выбрали 2 500 клиентов «Ростелекома» в Ивановской области. В 2020 году количество подключений этих тарифных планов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в четыре раза. По информации специалистов компании, пик подключений пришелся на март-апрель, когда из-за сложной эпидемиологической ситуации ивановцы переходили на удаленный режим работы и дистанционное обучение.Комбинированные тарифные планы имеют ряд преимуществ. Они позволяют экономить на услугах связи до 50 % средств, которые могли быть потрачены на каждую по отдельности. Абоненты оплачивают пакет одним счетом. Кроме того, есть возможность подключить к общему тарифу до пяти сим-карт и обеспечить связью и мобильным интернетом всю семью.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В этом году мы наблюдаем значительный рост спроса на услуги связи "Ростелекома”. Это связано и с началом пандемии коронавируса, когда люди были вынуждены учиться, работать и развлекаться, не выходя из дома; и с активной стройкой оптики в Ивановской области. В 2020 году новая телекоммуникационная инфраструктура появилась не только в областном центре, но и в Ивановском районе, Шуе, Кинешме, Палехе, Заволжске. В общей сложности уже 83 тысячи домохозяйств региона имеют доступ в интернет по самой современной технологии GPON. Это позволяет нашим абонентам подключать широкий спектр услуг связи и цифровых сервисов, без которых в сегодняшних реалиях не обойтись».Евгений Малышев, абонент «Ростелекома», Ивановский район:«Наша семья живет в частном доме, с интернетом всегда были проблемы. Как только я узнал, что к нам с оптикой пришел "Ростелеком”, сразу же решил подключиться. До этого приходилось пользоваться модемом, интернет сильно тормозил... Сотрудники компании объяснили мне, что можно взять не только интернет, но и Wink, и мобильную связь для всей семьи. Так и сделал. Теперь сим-карты у меня, жены, двоих детей и мамы, которая живет в Иванове. Оплачиваю все сразу через мобильный телефон. Это и выгодно, и удобно. Теперь и соседям рекомендую!».Самый популярный среди ивановцев тарифный план «Технологии выгоды» включает сразу несколько актуальных услуг: интернет со скоростью до 100 Мбит/с, 227 телеканалов и 10 000 фильмов на мультимедийной платформе Wink, а также мобильную связь. Абоненту предоставляется 1 200 минут разговоров, безлимитные звонки по стране на все номера «Ростелекома», 100 Гб мобильного интернета и 500 СМС.Подробности о комбинированных тарифах и акциях «Ростелекома» можно узнать на компании или по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.