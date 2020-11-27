Это противоречит правилам эксплуатации жилфонда.

В январе 2020 года в ходе осмотра фасада дома МКП «ЖКХ» обнаружила на нём незаконно установленные профлисты. Это противоречит правилам эксплуатации жилфонда.В результате коммунальщики подали на владельца хостела «Шоколад», который их разместил, в суд. Во время разбирательств выяснилось, что документов, разрешающих монтаж, у собственника нет. Демонтировать их предприниматель отказался и мешал сделать это работникам «управляшки».Пояснить свою позицию в суде он также не захотел. Фрунзенский суд вынес заочное решение о демонтаже. Срок исполнения постановления – 10 суток после вступления в законную силу.