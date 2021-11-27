27 ноября 2021 года верующие чтут память апостола Филиппа. Это один из двенадцати апостолов, проповедовавший христианскую веру.

27 ноября 2021 года верующие чтут память апостола Филиппа. Это один из двенадцатиапостолов, проповедовавший христианскую веру.Этот церковный праздник в народе носит названия: Филипповки, Филипповозаговенье, Куделица и Заговенье. Чтобы узнать, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории.ИсторияЭтот церковный праздник посвященсвятому Филиппу, которого при рождении назвали Феофилом. Он основалИрапскую пустыню. В честь этого святого церковный праздник был учрежден в конце 16 столетия. Филипп был призван третьим вместе с апостолами Петром иАндреем.После Вознесения Господа Филипп начал заниматься проповедью в Галилее и Греции. Свои слова он сопровождалчудесами. В его житие описаны несколько случаев того, как он воскрешал людей. Во времена правления императора Домициана его схватили и распялиза проповеди и чудеса. Мощи Филиппа хранятся в Риме, в храме двенадцати апостолов.Что нельзя делать 27 ноябряВ этот православный праздник запрещен тяжелый физический труд,шитье и вязание. А вот молодежи в этот день нельзя лениться. 27 ноября лучше держаться подальше отживотных. Наши предки верили, что на Филиппов день время они становятся особенно агрессивными. Нельзя в этот церковный праздник ходить в лес.Приметы и традицииВ этот православный праздник можно объедаться. Считалось,это пойдет на пользу здоровью. 27 ноября девушки гадали. Они брали со стола кусок говядины, клали ее под подушку и просиливо сне показать им жениха. Наши предки в этот день прикармливали домового.Появился иней 27 ноября — к урожаю овса,а дождь знаменует хорошие всходы пшеницы.На деревьях иней свидетельствует оскорых морозах.Если на улице туман — готовьтесь к оттепели.Под ногами сильно заскрипел снег — кстуже.На небе заметно "ложное" солнце — кнаступлению холодов.Вороны закаркали на Филиппа — коттепели.Высокая облачность или большой снег — кплохой погоде в конце мая.Иней проявился на деревьях — кпохолоданию и хорошему урожаю овса.