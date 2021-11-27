27 ноября 2021 года верующие чтут память апостола Филиппа. Это один из двенадцати
апостолов, проповедовавший христианскую веру.
27 ноября 2021 года верующие чтут память апостола Филиппа. Это один из двенадцати
апостолов, проповедовавший христианскую веру.
Этот церковный праздник в народе носит названия: Филипповки, Филиппово
заговенье, Куделица и Заговенье. Чтобы узнать, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории.
История
Этот церковный праздник посвящен
святому Филиппу, которого при рождении назвали Феофилом. Он основал
Ирапскую пустыню. В честь этого святого церковный праздник был учрежден в конце 16 столетия. Филипп был призван третьим вместе с апостолами Петром и
Андреем.
После Вознесения Господа Филипп начал заниматься проповедью в Галилее и Греции. Свои слова он сопровождал
чудесами. В его житие описаны несколько случаев того, как он воскрешал людей. Во времена правления императора Домициана его схватили и распяли
за проповеди и чудеса. Мощи Филиппа хранятся в Риме, в храме двенадцати апостолов.
Что нельзя делать 27 ноября
В этот православный праздник запрещен тяжелый физический труд,
шитье и вязание. А вот молодежи в этот день нельзя лениться. 27 ноября лучше держаться подальше от
животных. Наши предки верили, что на Филиппов день время они становятся особенно агрессивными. Нельзя в этот церковный праздник ходить в лес.
Приметы и традиции
В этот православный праздник можно объедаться. Считалось,
это пойдет на пользу здоровью. 27 ноября девушки гадали. Они брали со стола кусок говядины, клали ее под подушку и просили
во сне показать им жениха. Наши предки в этот день прикармливали домового.
Появился иней 27 ноября — к урожаю овса,
а дождь знаменует хорошие всходы пшеницы.
На деревьях иней свидетельствует о
скорых морозах.
Если на улице туман — готовьтесь к оттепели.
Под ногами сильно заскрипел снег — к
стуже.
На небе заметно "ложное" солнце — к
наступлению холодов.
Вороны закаркали на Филиппа — к
оттепели.
Высокая облачность или большой снег — к
плохой погоде в конце мая.
Иней проявился на деревьях — к
похолоданию и хорошему урожаю овса.