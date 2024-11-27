Контракт составил 33,6 миллиона рублей.

В 2025 году 24 легковых автомобиля поступят в больницы Владимирской области, сообщили в региональном минздраве. Половину из них медицинские учреждения получат в первом квартале. Поставщик уже определен, контракт составил 33,6 миллиона рублей.Автомобили распределят между медицинскими учреждениями: Муромская детская больница получит 5 машин, Муромская ЦРБ и Центральная поликлиника во Владимире – по 4, а Селивановская ЦРБ – 3. Остальные учреждения, включая Гусь-Хрустальную, Киржачскую и другие, получат по 1 автомобилю.Новые машины будут использоваться для обслуживания вызовов на дому, транспортировки пациентов и доставки лекарств в отдаленные районы.