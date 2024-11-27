24 легковых автомобиля получат 12 медучреждений области уже в I квартале 2025 года. Обновление автопарка обойдется в 33 миллиона 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минздрава области. 5 машин

24 легковых автомобиля получат 12 медучреждений области уже в I квартале 2025 года. Обновление автопарка обойдется в 33 миллиона 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минздрава области. 5 машин получит Муромская РДБ, по 4 автомобиля достанутся Муромской ЦРБ и Центральной поликлинике Владимира, 3 машины отправятся в Селивановскую ЦРБ, по одному авто закупят для Гусь-Хрустальной ЦРБ,