В Петушинском районе отремонтировали 29 участков дорог, сообщили в правительстве области. Так, к середине ноября завершились работы по обновлению щебеночного покрытия в трех местах: на а/д

В Петушинском районе отремонтировали 29 участков дорог, сообщили в правительстве области. Так, к середине ноября завершились работы по обновлению щебеночного покрытия в трех местах: на а/д Выползово – Анкудиново, на улице Школьной в деревне Костино, а также на улице Северной в деревне Леоново. Помимо этого, на нескольких участках дорог подлатали ямы и другие дефекты асфальтобетонного