В одном из спортзалов Владимира из-за сдвига незакрепленного тренажера местная жительница, которая делала на нем упражнение, потеряла равновесие. Это привело к тому, что на женщину рухнула

В одном из спортзалов Владимира из-за сдвига незакрепленного тренажера местная жительница, которая делала на нем упражнение, потеряла равновесие. Это привело к тому, что на женщину рухнула штанга весом чуть более 60 кг. История произошла в феврале, но стало известно о ней только сейчас. Несколько дней назад произошедшее просочилось в СМИ. Тогда на инцидент обратил снимание