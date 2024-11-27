Он вынужден был купить дорогостоящее лекарство за собственные средства.

Во Владимирской области, по данным прокуратуры, 66-летний житель региональной столицы, страдающий онкологическим заболеванием, вынужден был купить дорогостоящее лекарство за собственные средства. Оно входит в перечень жизненно необходимых и должно отпускаться бесплатно по рецепту врача.Стоимость одной упаковки препарата превышает 150 тыс. рублей. Однако в региональном Минздраве и больнице решение о рецепте было отложено. Теперь пенсионер планирует компенсировать свои расходы через суд, отстаивая свои права как пациента.Напомним, ранее мы писали, что