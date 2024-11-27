В администрации Владимира сообщили об обнаружении грибка, поразившего большинство хвойных деревьев.

В администрации Владимира сообщили об обнаружении грибка, поразившего большинство хвойных деревьев у монумента на площади Победы. В ходе подготовки к празднованию 80-й годовщины Великой Победы городская комиссия по охране зеленых насаждений провела обследование. В результате было принято решение о замене больных растений.Официальный представитель администрации Алексей Алекин отметил, что высадка новых елочек высотой около шести метров начнется в ближайшее время. Главный садовник города Ирина Кузьменко добавила, что холодные условия способствуют успешной приживаемости хвойных деревьев.Напомним, ранее мы писали, что