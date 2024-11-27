Филиппа Киркорова не спешат звать на корпоративы.

Филиппа Киркорова не спешат звать на корпоративы.Филипп Киркоров не даром провозгласил себя поп-королем. Цены на его выступления еще недавно стартовали от 15 миллионов рублей. Но в нынешних реалиях певцу пришлось значительно снизить свой гонорар – источники сообщают, что теперь заказать Примадонна можно за 10 миллионов.Такое снижение стоимости, по информации прессы, связано с упавшим на исполнителя спросом. А, может быть, до сих пор ему аукается скандальная вечеринка у Насти Ивлеевой, после которой Киркоров на какое-то время вовсе исчез с экранов телевизоров. После извинения артист какое-то время вел себя довольно скромно, но вскоре вернулся к своему амплуа и стал еще эпатажнее, чем раньше. Киркоров обзавелся многочисленными татуировками и накачал себе мышцы, которые с удовольствием демонстрирует журналистам при всяком удобном случае.Неизвестно, что конкретно послужило причиной, но факт остается фактом. Поклонники не готовы отдавать за певца такие огромные деньги и предпочитают заказывать на свои частные мероприятия более доступных, но не менее талантливых артистов.Таким образом, Киркоров может остаться без работы в Новый год, ведь праздничные даты, по слухам, еще свободны. Даже последняя неделя декабря все еще остается открытой.