Летом жители одного из СНТ Александровского района столкнулись с удивительным – к ним на огороды начал приходить медведь. Косолапый не боялся ни машин, ни людей, ни собак. Спокойно забирался
<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2024-medved-kotoryj-obedal-ogorody-aleksandrovskogo-rajona-nashel-dom.html" target="_blank">Медведь, который объедал огороды Александровского района, нашел дом</a> - Летом жители одного из СНТ Александровского района столкнулись с удивительным – к ним на огороды начал приходить медведь. Косолапый не боялся ни машин, ни людей, ни собак. Спокойно забирался
[url=https://33live.ru/novosti/27-11-2024-medved-kotoryj-obedal-ogorody-aleksandrovskogo-rajona-nashel-dom.html]Медведь, который объедал огороды Александровского района, нашел дом[/url] - Летом жители одного из СНТ Александровского района столкнулись с удивительным – к ним на огороды начал приходить медведь. Косолапый не боялся ни машин, ни людей, ни собак. Спокойно забирался