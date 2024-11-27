Летом жители одного из СНТ Александровского района столкнулись с удивительным – к ним на огороды начал приходить медведь. Косолапый не боялся ни машин, ни людей, ни собак. Спокойно забирался

Летом жители одного из СНТ Александровского района столкнулись с удивительным – к ним на огороды начал приходить медведь. Косолапый не боялся ни машин, ни людей, ни собак. Спокойно забирался на участки и ел ягоды. Сначала сотрудники Госохотинспекции прогоняли медведя в лес. Но он возвращался. Тогда специалисты сделали вывод, что животное на самом деле домашнее. Именно