Сегодня, 27 ноября, из жизни ушел фотокорреспондент «Владимирских ведомостей» Владимир Чучадеев. Ему было 49 лет. О грустном событии сообщили его коллеги. Снимки Владимира Чучадеева можно

Сегодня, 27 ноября, из жизни ушел фотокорреспондент «Владимирских ведомостей» Владимир Чучадеев. Ему было 49 лет. О грустном событии сообщили его коллеги. Снимки Владимира Чучадеева можно было увидеть не только в новостях. Он повсюду брал с собой камеру и снимал красоты нашей области, природу, прохожих и животных. Фотографии не раз публиковали в своих группах местные подслушки