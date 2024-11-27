Вот простой и вкусный рецепт капрезе с баклажанами, помидорами и сыром.

Вот простой и вкусный рецепт капрезе с баклажанами, помидорами и сыром.ИнгредиентыБаклажан – 1 шт.Помидоры – 2-3 шт.Моцарелла – 150 гБазилик свежий – небольшой пучокОливковое масло – 2 ст. ложкиБальзамический уксус – 1 ч. ложка (по желанию)Соль, перец – по вкусуПриготовлениеПодготовка баклажана:Нарежьте баклажан тонкими ломтиками вдоль (толщиной около 0,5 см).Посолите ломтики и оставьте их на 10 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.Обжарьте ломтики баклажанов на сковороде-гриль или обычной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Можно использовать немного оливкового масла для жарки.Сборка блюда:Нарежьте помидоры кружочками толщиной примерно 0,5 см.Нарежьте моцареллу такими же кружочками.Собирайте сэндвичи: выложите на тарелку ломтик баклажана, затем ломтик помидора, ломтик моцареллы и листик базилика. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.Подача:Полейте блюдо оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом (если используете). Посыпьте солью и перцем по вкусу.Украсьте свежим базиликом.Приятного аппетита!