Вот простой и вкусный рецепт капрезе с баклажанами, помидорами и сыром.
Вот простой и вкусный рецепт капрезе с баклажанами, помидорами и сыром.
Ингредиенты
Баклажан – 1 шт.
Помидоры – 2-3 шт.
Моцарелла – 150 г
Базилик свежий – небольшой пучок
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Бальзамический уксус – 1 ч. ложка (по желанию)
Соль, перец – по вкусу
Приготовление
Подготовка баклажана:
Нарежьте баклажан тонкими ломтиками вдоль (толщиной около 0,5 см).
Посолите ломтики и оставьте их на 10 минут, чтобы вышла горечь. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Обжарьте ломтики баклажанов на сковороде-гриль или обычной сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Можно использовать немного оливкового масла для жарки.
Сборка блюда:
Нарежьте помидоры кружочками толщиной примерно 0,5 см.
Нарежьте моцареллу такими же кружочками.
Собирайте сэндвичи: выложите на тарелку ломтик баклажана, затем ломтик помидора, ломтик моцареллы и листик базилика. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Подача:
Полейте блюдо оливковым маслом и сбрызните бальзамическим уксусом (если используете). Посыпьте солью и перцем по вкусу.
Украсьте свежим базиликом.
Приятного аппетита!