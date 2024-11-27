Контракт был заключен на 36 млн рублей.

Компания «Дорожник-2» задерживает благоустройство Окского парка в Муроме Владимирской области. Работа над проектом затянулась на месяц, как сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.Подрядчик, который заключил контракт в марте на сумму 36 млн рублей, должен был завершить работы до 31 октября. Однако до сих пор пешеходные дорожки не полностью замощены, а беседки не установлены. Прокуратура призвала руководителя компании ускорить выполнение обязательств.Напомним, ранее мы писали, что