14 – за, 1 – против, 2 – воздержались. Депутаты Селивановского района большинством голосов одобрили решение о выдвижении инициативы относительно создания округа. Об этом сообщают наши

14 – за, 1 – против, 2 – воздержались. Депутаты Селивановского района большинством голосов одобрили решение о выдвижении инициативы относительно создания округа. Об этом сообщают наши коллеги из новостного портала «Горбатка.ру». Напомним, на территории Селивановского района в следующем году планируется создание Селивановского муниципального округа Владимирской области. При этом уже к этому времени на территории региона