В рамках назначения Мурыгин будет заниматься вопросами обеспечения жизнедеятельности и развития инфраструктуры.

Во Владимире Николай Маркин ушел с должности главы администрации Фрунзенского района. Новым главой района стал Сергей Мурыгин, о чем сообщается на сайте мэрии.В рамках назначения Мурыгин будет заниматься вопросами обеспечения жизнедеятельности и развития инфраструктуры, а также курировать деятельность в сфере ЖКХ и благоустройства. Кроме того, он станет руководителем нескольких комиссий, включая административную, паводковую и наблюдательную.Напомним, ранее мы писали, что