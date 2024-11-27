Средняя стоимость за ночь в отеле обойдется в 8 566 рублей.

Сервис бронирования ТВИЛ.РУ опубликовал рейтинг самых дорогих городов для отдыха в России в период с 27 декабря по 12 января. Лидером списка стал Сергиев Посад, где средняя стоимость ночи составляет 10 878 рублей. На втором месте находится Суздаль с ценой 8 566 рублей за ночь.Суздаль, как бывшая новогодняя столица, стал популярным направлением в прошедшие праздники для более чем 100 тысяч туристов и продолжает привлекать гостей в 2025 году, несмотря на высокие цены. В десятке самых дорогих направлений также присутствует Владимир, который занимает 9-е место с ценой 6 424 рубля за ночь.Напомним, ранее мы писали, что