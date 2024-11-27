Крылатые фразы из кинофильмов давно вошли в нашу повседневную речь, став неотъемлемой частью культурного кода многих поколений. Эти выражения становятся настолько популярными, что люди начинают использовать их даже без осознания источника. А удастся ли вам вспомнить, откуда взяты эти фразы?

Крылатые фразы из кинофильмов давно вошли в нашу повседневную речь, став неотъемлемой частью культурного кода многих поколений. Эти выражения становятся настолько популярными, что люди начинают использовать их даже без осознания источника. А удастся ли вам вспомнить, откуда взяты эти фразы?ВОПРОСЫ1. Если человек идиот, то…А. это надолгоБ. это не лечитсяВ. это навсегда2. Хочется то ли музыки и цветов, то ли…А. зарезать кого-нибудьБ. выпитьВ. пожрать3. Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я…А. еще украдуБ. еще нарисуюВ. тебя все равно найду4. В нас пропал дух авантюризма,…А. мы бежим после работы домойБ. мы перестали воровать в магазинахВ. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам5. — А тост без вина — это все равно, что…А. пиво без водкиБ. брачная ночь без невестыВ. стол без ножекОТВЕТЫ1. А. это надолго2. А. зарезать кого-нибудь3. Б. еще нарисую4. В. мы перестали лазить в окна к любимым женщинам5. Б. брачная ночь без невесты