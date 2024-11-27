В новом тесте мы предлагаем вам проверить свои знания о советском кинематографе с помощью уникальных вопросов. Они основаны на фотокадрах со съемочных площадок культовых фильмов.

В новом тесте мы предлагаем вам проверить свои знания о советском кинематографе с помощью уникальных вопросов. Они основаны на фотокадрах со съемочных площадок культовых фильмов.В те времена, когда создавались шедевры советского кино, фраза "Снимается кино!" вызывала у зрителей чувство ожидания и радости. Каждый знал, что вскоре на экранах появится новая картина, которую можно будет с удовольствием посмотреть в компании друзей или любимого человека. Отечественное кино всегда было в почете, и зрители с нетерпением ждали премьер. Узнайте свой результат и проверьте все правильные ответы.1. Легендарный кинофильм 1967 года, который посмотрел каждый, абсолютно каждый советский человек! Узнаете момент, а можете ли вы назвать фильм, где снимались: Александр Демьяненко, Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов?А) Кавказская пленница, или Новые приключения ШурикаБ) Операция "Ы" и другие приключения ШурикаВ) Иван Васильевич меняет профессию2. Настоящая драма, что была снята в 1971 году! Вспомните ли вы название кинофильма, лишь взглянув на этот кадр со съемок? В фильме снимались: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов.А) Джентльмены удачиБ) Белорусский вокзалВ) Москва слезам не верит3. А это кадры с первой экранизации романа, сам фильм вышел в 1968 году, а роли сыграли: Сергей Юрский и Зиновий Гердт, Леонид Куравлев и Евгений Евстигнеев. Как называется фильм?А) Ирония судьбы, или С легким паром!Б) Место встречи изменить нельзяВ) Золотой теленок4. Этот фильм в кинотеатрах СССР посмотрели 40,6 млн. зрителей, а вышел он в 1974 году, достаточно сказать, что в ролях: Шукшин, Тихонов, Бондарчук, Бурков и Никулин, вспомнили название по этому кадру, ведь тут момент со съемок кинофильма?А) Они сражались за РодинуБ) Летят журавлиВ) Служили два товарища5. Самый страшный кинофильм из СССР, а снят был в 1967 году. Забавный кадр, ведь тут все улыбаются – хотя, казалось бы, такие обстоятельства! Как называется фильм?А) Ятринская ведьмаБ) ВийВ) Господин оформительПравильные ответы:1. — А)2. — Б)3. — В)4. — А)5. — Б)