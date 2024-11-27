В Киржаче усадьбу Арсентьевых конца XIX приспособят под Дворец бракосочетания. Об этом проекте рассказал местный меценат Евгений Федоров в соцсетях. Конкретные сроки он пока не называет,

В Киржаче усадьбу Арсентьевых конца XIX приспособят под Дворец бракосочетания. Об этом проекте рассказал местный меценат Евгений Федоров в соцсетях. Конкретные сроки он пока не называет, однако пост озаглавлен так: «Киржач — 2028» – то есть, возможно, сделать это планируют к 28 году. Помимо Дворца бракосочетания, в усадьбе расположится музей Семьи и Верности, а также