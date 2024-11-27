Дом №3 на улице Белинского в Коврове нужно было отремонтировать к отопительному сезону. Жильцы несколько раз напоминали об этом УК. Но вот уже конец ноября, а ремонта люди так и не дождались,

Дом №3 на улице Белинского в Коврове нужно было отремонтировать к отопительному сезону. Жильцы несколько раз напоминали об этом УК. Но вот уже конец ноября, а ремонта люди так и не дождались, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Руководитель УК получил представление и был привлечен к административной ответственности. Но и это не помогло. При этом список