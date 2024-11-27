Подрядчик, который занимается благоустройством муромского Окского парка, нарушил сроки контракта. Вот уже почти месяц прошел с тех пор, как объект должен быть сдан. На ситуацию обратила

Подрядчик, который занимается благоустройством муромского Окского парка, нарушил сроки контракта. Вот уже почти месяц прошел с тех пор, как объект должен быть сдан. На ситуацию обратила внимание прокуратура. Контракт между МБУ «Благоустройство» и ООО «Дорожник-2» был заключен 25 марта этого года. По условиям договора, подрядчик должен был за 36 миллионов рублей вымостить пешеходные дорожки плиткой