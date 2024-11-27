Жительницу Ивановской области наказали 7 годами лишения свободы за сбыт наркотиков, которым она занималась на территории Владимирской области в 2013 году. Женщину судили только недавно

Жительницу Ивановской области наказали 7 годами лишения свободы за сбыт наркотиков, которым она занималась на территории Владимирской области в 2013 году. Женщину судили только недавно потому, что она скрывалась несколько лет. Об истории рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В 2013 году тогда еще 23-летняя девушка договорилась с жительницей Покрова, что будет продавать ей наркотики. Она