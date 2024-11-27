В этом могут помочь бионаноматериалы, созданные из природных гуминовых веществ и наночастиц серебра.

Бионаноматериалы, которые могут помочь в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями, проникая в биопленки и разрушая их, исследовали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) с коллегами из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Это может стать новым решением в борьбе с инфекциями, рассказали ТАСС в пресс-службе томского вуза."Результаты показали, что все исследованные бионаноматериалы могут поражать бактерии, вызывающие болезни. Кроме того, было обнаружено, что они оказывают подавляющее действие как на уже существующие биопленки этих бактерий, так и на их образование, то есть способствуют профилактике формирования устойчивости к антибиотикам", - приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фармацевтического анализа СибГМУ, завкафедрой химии СибГМУ Марии Зыковой.Исследователи сосредоточили внимание на бионаноматериалах, созданных из природных гуминовых веществ и наночастиц серебра. Эти инновационные материалы могут не только уничтожать микроорганизмы, но и препятствовать формированию биопленок. Работа ученых может привести к созданию новых решений в борьбе с инфекциями, что станет большим шагом вперед в области медицины и общественного здравоохранения."Ученые использовали передовые методы и оборудование в лабораториях СибГМУ, открытых в том числе в рамках проекта "Приоритет-2030". Чтобы понять, как материалы взаимодействуют с опасными микробами, такими как кишечная палочка, клебсиелла пневмонии, золотистый стафилококк, синегнойная палочка и другими, исследователи применяли ядерно-магнитный резонанс и просвечивающую электронную микроскопию", - отмечается в сообщении.Как отмечают ученые, бесконтрольное использование антибиотиков приводит к серьезной мировой проблеме - бактерии становятся более устойчивыми к препаратам. Одной из причин, почему бактерии выживают, является их способность образовывать биопленки. Чтобы с этим справиться, ученые из СибГМУ и МГУ им. М.В. Ломоносова изучают методы создания новых антибактериальных средств.