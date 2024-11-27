В этом могут помочь бионаноматериалы, созданные из природных гуминовых веществ и наночастиц серебра.
Бионаноматериалы, которые могут помочь в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями, проникая в биопленки и разрушая их, исследовали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) с коллегами из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Это может стать новым решением в борьбе с инфекциями, рассказали ТАСС в пресс-службе томского вуза.
"Результаты показали, что все исследованные бионаноматериалы могут поражать бактерии, вызывающие болезни. Кроме того, было обнаружено, что они оказывают подавляющее действие как на уже существующие биопленки этих бактерий, так и на их образование, то есть способствуют профилактике формирования устойчивости к антибиотикам", - приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, доктора фармацевтических наук, профессора кафедры фармацевтического анализа СибГМУ, завкафедрой химии СибГМУ Марии Зыковой.
Исследователи сосредоточили внимание на бионаноматериалах, созданных из природных гуминовых веществ и наночастиц серебра. Эти инновационные материалы могут не только уничтожать микроорганизмы, но и препятствовать формированию биопленок. Работа ученых может привести к созданию новых решений в борьбе с инфекциями, что станет большим шагом вперед в области медицины и общественного здравоохранения.
"Ученые использовали передовые методы и оборудование в лабораториях СибГМУ, открытых в том числе в рамках проекта "Приоритет-2030". Чтобы понять, как материалы взаимодействуют с опасными микробами, такими как кишечная палочка, клебсиелла пневмонии, золотистый стафилококк, синегнойная палочка и другими, исследователи применяли ядерно-магнитный резонанс и просвечивающую электронную микроскопию", - отмечается в сообщении.
Как отмечают ученые, бесконтрольное использование антибиотиков приводит к серьезной мировой проблеме - бактерии становятся более устойчивыми к препаратам. Одной из причин, почему бактерии выживают, является их способность образовывать биопленки. Чтобы с этим справиться, ученые из СибГМУ и МГУ им. М.В. Ломоносова изучают методы создания новых антибактериальных средств.