Основные направления его деятельности – производство молока, мяса, товарного зерна и кормов для животноводства.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области открывается новый животноводческий комплекс в хозяйстве «Красное Заречье». Основные направления его деятельности – производство молока, мяса, товарного зерна и кормов для животноводства.«Красное Заречье» является одним из ведущих производителей сельхозпродукции в регионе, располагая более 2,7 тыс. га угодий и свыше 2000 голов крупного рогатого скота. В 2023 году хозяйство произвело более 9 тысяч тонн молока высшего качества и полностью обеспечивает себя кормами и семенами.Напомним, ранее мы писали, что