Окончательное утверждение постановления планируется весной 2025 года.

27 ноября во Владимире на заседании Совета народных депутатов было принято решение отодвинуть заведения, продающие алкоголь, на 25 метров от многоэтажек. Докладчик Илья Букалов сообщил, что депутатам предстоит определить границы территорий вокруг многоквартирных домов, где будет запрещена розничная продажа алкоголя.Кроме этого известно о расширении перечня мест, где продажа алкоголя также будет запрещена.Министерство подберет допустимые для работы «наливаек» зоны. Окончательное утверждение постановления планируется весной 2025 года.