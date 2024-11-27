Решение обусловлено продолжающимся ростом числа разводов в России.

26 ноября в Государственную Думу был внесён законопроект, устанавливающий обязательное трехмесячное ожидание для супругов с общими несовершеннолетними детьми перед разводом, даже в случае взаимного согласия. Это коснется и Владимирской области. Решение обусловлено продолжающимся ростом числа разводов в России: в 2023 году было зарегистрировано более 683 тысяч разводов, среди которых основной причиной является отсутствие взаимопонимания между партнёрами.Согласно предложению, в течение трех месяцев пары будут обязаны пройти консультации у психолога, после чего, если они не изменят своего решения, брак будет расторгнут. Для бездетных пар также предусмотрено трехмесячное ожидание, однако консультации у психологов в этом случае не обязательны.Депутаты Игорь Антропенко и Анна Кузнецова, инициаторы законопроекта, отметили, что нововведение направлено на поддержку семейного благополучия и не является вмешательством в личную жизнь. Если закон будет принят, в регионах России могут появиться бесплатные психологические услуги для семей.