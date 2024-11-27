Одна упаковка лекарства – 150 тысяч рублей. 66-летний пенсионер из Владимира болеет онкологическим заболеванием. У него нет выбора – не выдали льготный препарат – приходится покупать
<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2024-vo-vladimire-bolnoj-rakom-pensioner-potratil-million-rublej-na-pokupku-lekarstv-kotorye-emu-dolzhny-vydavat-besplatno.html" target="_blank">Во Владимире больной раком пенсионер потратил миллион рублей на покупку лекарств, которые ему должны выдавать бесплатно</a> - Одна упаковка лекарства – 150 тысяч рублей. 66-летний пенсионер из Владимира болеет онкологическим заболеванием. У него нет выбора – не выдали льготный препарат – приходится покупать
[url=https://33live.ru/novosti/27-11-2024-vo-vladimire-bolnoj-rakom-pensioner-potratil-million-rublej-na-pokupku-lekarstv-kotorye-emu-dolzhny-vydavat-besplatno.html]Во Владимире больной раком пенсионер потратил миллион рублей на покупку лекарств, которые ему должны выдавать бесплатно[/url] - Одна упаковка лекарства – 150 тысяч рублей. 66-летний пенсионер из Владимира болеет онкологическим заболеванием. У него нет выбора – не выдали льготный препарат – приходится покупать