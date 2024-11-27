Одна упаковка лекарства – 150 тысяч рублей. 66-летний пенсионер из Владимира болеет онкологическим заболеванием. У него нет выбора – не выдали льготный препарат – приходится покупать

Одна упаковка лекарства – 150 тысяч рублей. 66-летний пенсионер из Владимира болеет онкологическим заболеванием. У него нет выбора – не выдали льготный препарат – приходится покупать самому. На защиту прав мужчины встала прокуратура. Надзорное ведомство установило, что пациент нуждается в ежедневном приеме лекарства. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов и должен отпускаться