С 27 ноября во Владимире введены ограничения на движение пешеходов по мосту через реку Клязьму.

С 27 ноября во Владимире введены ограничения на движение пешеходов по мосту через реку Клязьму. Как сообщает пресс-служба мэрии, закрыты обе стороны путепровода и выходы на лестнице.Ограничения введены для проведения работ по замене перил, на которые выделено 15 млн рублей. Первоначально планировалось завершить работы к 1 декабря, однако новую дату открытия движения сообщат позже.Ранее, в начале ноября, на мосту были установлены временные ограждения, так как старые перила находились в плохом состоянии.