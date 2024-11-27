Движение пешеходов по мосту через Клязьму временно закроют с 27 ноября, предупредили в мэрии. Это связано с работами по замене ограждения. Напомним, на мосту в Загородный устанавливают

Движение пешеходов по мосту через Клязьму временно закроют с 27 ноября, предупредили в мэрии. Это связано с работами по замене ограждения. Напомним, на мосту в Загородный устанавливают временные перила. Старые пришли в негодность и требовали срочной замены. Ранее в горадминистрации объясняли, почему ограждения ставят временные, а не постоянные. Дмитрий Еропов, зам. начальника управления ЖКХ администрации