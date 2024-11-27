Иммерсивный спектакль об известном ученом пройдет в доме-музее Столетовых. Такая форма постановки подразумевает вовлечение зрителей в представление. Интерактивную экскурсию по своему

Иммерсивный спектакль об известном ученом пройдет в доме-музее Столетовых. Такая форма постановки подразумевает вовлечение зрителей в представление. Интерактивную экскурсию по своему дому проведет Александр Григорьевич Столетов, а вернее научные сотрудники музея, исполняющие его роль. У зрителей будет возможность задать вопросы о жизни и семье великого ученого. Также посетители смогут больше узнать о научных разработках и