Идею объединения поддержали 20 из 22 депутатов.

Во Владимирской облсти газета «Новый город Александров» сообщает о планах депутатов районного Совета народных депутатов по созданию Александровского муниципального округа. Публичные слушания, на которых жители смогут обсудить эту инициативу, пройдут 16 декабря.Идею объединения поддержали 20 из 22 депутатов. В рамках подготовки к формированию округа запланировано обсуждение с депутатами на уровне каждого поселения. Завершить процесс и подготовить необходимые документы власти намерены до выборов осенью 2025 года.Сейчас в Александровском районе функционируют 8 Советов депутатов. В них числятся 125 человек. После создания округа количество депутатов сократится до 25, что позволит сэкономить более 90 миллионов рублей в год.