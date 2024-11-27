Инструкция "как снять деньги из банкомата не выходя из машины"
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МУЖЧИН
1. Подъехать к банкомату
2. Опустить стекло
3. Вставить карточку в банкомат и набрать ПИН-код
4. Ввести нужную сумму
5. Забрать деньги, карточку и квитанцию
6. Поднять стекло
7. Отъехать
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
1. Подъехать к банкомату
2. Подать назад, чтобы банкомат оказался напротив окна 3. Поставить машину на ручной тормоз, опустить стекло 4. Найти сумочку и высыпать ее содержимое на пассажирское сидение,чтобы найти карточку 5. Выключить радио 6. Попробовать вставить карточку в банкомат 7. Открыть дверь, чтобы дотянуться до банкомата 8. Вставить карточку 9. Вынуть карточку и вставить правильной стороной 10.Перерыть сумочку, чтобы найти записную книжк
еще анекдот!