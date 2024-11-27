С 19 по 24 ноября (47 неделя) количество заболевших ОРВИ повысилось на 8,1%. В больницы Владимирской области обратилось 9 257 человека, а больницы Владимира – 2 904. Об этом сообщили в пресс-службе

С 19 по 24 ноября (47 неделя) количество заболевших ОРВИ повысилось на 8,1%. В больницы Владимирской области обратилось 9 257 человека, а больницы Владимира – 2 904. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава области. По сравнению с предыдущей неделей, рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах. К слову, вирусы гриппа так и не выявлены. В