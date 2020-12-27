К ликвидации ЧП привлекалось семь единиц техники и 21 человек личного состава.

Утром 27 декабря, в 06:25, в МЧС Владимира поступило сообщение о пожаре. Горел дом №18 «А» на улице Юбилейной.Во время прибытия спасателей наблюдался дым из квартиры. Пожарные вскрыли дверь, проникли внутрь и потушили возгорание площадью 14 квадратных метров.«Погибли двое человек. Их личности сейчас устанавливаются. Эвакуировано ещё семь жителей, из них один ребенок», - пояснили в пресс-службе МЧС.В ведомстве добавили, что к ликвидации ЧП привлекалось семь единиц техники и 21 человек личного состава.Дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.