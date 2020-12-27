В департаменте социальной защиты населения Владимирской области подвели итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку среди учреждений социального обслуживания.

В департаменте социальной защиты населения Владимирской области подвели итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку среди учреждений социального обслуживания. Его главная задача – создание праздничной атмосферы и вовлечение получателей социальных услуг в творческий процесс по изготовлению новогодней игрушки. Конкурс проводится с 2012 года.В этот раз более 140 человек из числа получателей социальных услуг (дети и дети-инвалиды из учреждений социального обслуживания семьи и детей, пенсионеры, находящиеся на надомном обслуживании и проживающие в домах-интернатах области) представили индивидуальные и коллективные работы, выполненные в различных техниках и из разных материалов. Каждая из них оригинальна творческим подходом.В результате места распределены следующим образом:1 место – Геронтологический центр «Ветеран», Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения и Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;2 место – Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения и Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;3 место – Кольчугинский ДДИ и Арбузовский психоневрологический интернат, Собинский комплексный центр социального обслуживания населения, Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;Благодарственными письмами отмечены Владимирский психоневрологический интернат и Муромский комплексный центр социального обслуживания населения.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)